Sir Susa Vim Perugia pronta per gara-due contro Civitanova Marche nei play-off scudetto

Grande concentrazione negli allenamenti in vista di gara-due della semifinale nei play-off scudetto in programma per sabato 12 aprile in trasferta per la Sir Susa Vim Perugia. I campioni d’Italia si presentano al cospetto del Civitanova Marche con la fiducia derivante dal primo successo, ma anche con la consapevolezza che la situazione sarà diversa da quella di gara-uno. Tra i block-devils è pronto alla battaglia il palleggiatore e capitano Simone Giannelli che ha detto: "È stata una partita molto tosta, anche se è stato un tre a zero, un successo netto che non è veritiero perché sono stati tre set molto tirati e quindi penso che sia stato un assaggio di quello che potrà essere questa serie perché Civitanova Marche è una squadra che sta giocando veramente bene. Hanno fatto un bel campionato fino a qui e quindi ci aspettiamo tante cose da loro a partire dalla prossima partita perché sappiamo che loro sanno battere molto bene a casa propria e quindi ci metteranno in difficoltà, noi andremo lì ad imparare qualche altra cosa ancora". A proposito della battuta di Perugia, anche se nel match di sabato sera ha prodotto tre soli punti diretti, c’è un numero che rivela che è stata particolarmente ficcante e insidiosa per gli avversari, i perugini hanno messo a segno 16 contrattacchi in più dei rivali. Un segnale indicativo del buon lavoro nella correlazione muro-difesa il quale significa che la battuta è stata incisiva. I break importanti Perugia li ha centrati proprio con dei turni al servizio molto ficcanti, come quelli di Semeniuk, Plotnytskyi e di Giannelli. Il computo finale è stato infatti di 74 servizi totali per Perugia e 64 per Civitanova Marche, nonostante qualche ace in più da parte loro. La battuta si conferma dunque sempre fondamentale.