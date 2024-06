Sir Susa Vim Poker Fest. Tutti i dettagli dell’evento

PERUGIA – Una stagione perfetta va commemorato degnamente e così la Sir Susa Vim Perugia sabato ha organizzato la ‘Sir Susa Vim Poker Fest’. La serata, con ingresso libero, si accenderà alle ore 19 nel piazzale Umbra Jazz dove verrà allestito un grande palco e dove andrà in scena uno spettacolo unico che si protrarrà fino a tardi. Si comincerà col saluto ufficiale del presidente Gino Sirci, poi ci sarà la musica dei ‘Principi di Galles’ e quella dei ‘Diana Cover Band’ a far ballare tutti. Un intermezzo da non perdere con i protagonisti della stagione, dal presidente Sirci a coach Lorenzetti, accompagnato dallo staff tecnico, fino ad alcuni giocatori come Jesus Herrera ed Oleh Plontytskyi. Sul tardi il super ospite Fabio Rovazzi che infiammerà la platea con il suo show straordinario. Attiva per tutta la serata l’area merchandising e l’area ristorazione con sistema di pagamento tramite token che potranno essere acquistati in loco. Gli abbonati della passata stagione avranno in omaggio token di 20 euro. La stagione leggendaria sarà anche ricordata da un libro: All In Sir. Un poker da leggenda, la storia più recente dei block devils che hanno conquistato e vinto in sette mesi, da ottobre 2023 ad aprile 2024, tutto quello che c’era da vincere: supercoppa, mondiale per club, coppa Italia e scudetto tricolore. A scriverlo sono stati i giornalisti sportivi Alberto Aglietti e Carlo Forciniti, le foto sono di Oreste Testa, la casa editrice è la Calzetti & Mariucci. La conferenza stampa di presentazione del libro oggi alle ore 11 al palasport di Pian di Massiano.