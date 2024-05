Sir, tango al Palabarton. Arriva Agustin Loser

Arriva la notizia che nell’ambiente circolava da tempo, la Sir Susa Vim Perugia ha comunicato di aver messo sotto contratto il ventisettenne centrale argentino Agustìn Loser, prelevato da Milano: "Arrivo in quella che al momento è la squadra più forte d’Italia e che ha vinto tutto l’anno scorso. Da piccolo guardavo le partite in tv e sognavo di giocare a Perugia. In questo momento è una delle squadre più forti del mondo, sono felice per questa opportunità. Mi fa molto piacere giocare con Solé, è stato una persona importante e che mi ha aiutato tantissimo quando sono arrivato in nazionale, sia fuori che dentro al campo. È diventato un mio amico, abbiamo condiviso tanti bei ricordi in campo come il bronzo olimpico di Tokio che resterà per sempre. Il preparatore Carotti l’ho avuto il mio primo anno in nazionale, ho imparato tantissimo da lui, sono molto contento di ritrovarmi con loro a Perugia. Da fuori mi immagino una società, uno staff ed una squadra dove c’è grande professionalità e dove tutto funziona bene. Sono contento di poter lavorare con queste persone e in un ambiente che ha un buon atteggiamento con la città e con i tifosi. È chiaro che in una squadra così importante c’è la pressione di vincere, è una sfida per me molto bella e darò il massimo. Gli obiettivi per una squadra come Perugia sono quelli di provare a vincere tutto. Poi certamente un obiettivo molto importante sarà la champions league".