Smartsystem affamata contro il Lecce. Bisogna cancellare il ko di San Giustino

Dopo la qualificazione alla final eight di Coppa Italia (avversario designato l’Erm Group San Giustino), la Smartsystem torna nel fortino del Palas Allende ospitando oggi alle ore 18 l’Aurispa Delcar Lecce, in un match valevole per la prima giornata di ritorno.

I fanesi hanno chiuso l’andata al terzo posto, ma dal secondo al quinto c’è abbastanza assembramento con le squadre divise solo da due punti in classifica.

Brucia ancora la sconfitta di San Giustino che, ancora una volta, ha manifestato alcune lacune dei fanesi nei match disputati fuori dalle mura amiche, mentre in casa i virtussini sono ancora imbattuti.

I pugliesi della Aurispa Delcar sono avversari insidiosi: dopo un inizio campionato non facile ( all’andata i fanesi si imposero per 3 a 0), i leccesi hanno ingranato la marcia e al momento occupano la settima piazza con 18 punti in classifica frutto di 6 vittorie e altrettante sconfitte. Rispetto all’andata Lecce è cresciuta e scenderà in campo al Palas Allende con l’obiettivo di riscattare la partita in terra pugliese: l’esperto Tiziano Mazzone è il punto di riferimento principale (bene nella classifica dei marcatori e in quella della battuta), ben coadiuvato dall’opposto Arguelles e dall’altro schiacciatore Ferrini.

La Smartsystem vuole ancora fare bene in casa e per far ciò cercherà di recuperare il miglior Roberti di sempre, colpito nelle scorse settimane da un brutto stato influenzale. Chiamati a dare una scossa anche Pietro Merlo ed il bulgaro Dimitrov che, nell’ultimo match, si è distinto mettendo per terra 24 palloni con il 50% di positività in attacco. "La squadra davanti al pubblico amico gioca bene – spiega il diesse Mattia Brunetti – i problemi sono più in trasferta. Ma ora concentriamoci sulla gara di oggi, vogliamo mantenere l’imbattibilità del Palas Allende, finora inviolato". Fano vuole dunque proseguire il buon momento delle gare interne, ma sta già lavorando per capire cosa non funziona quando si è lontani dalle mura amiche. Coach Paolo Tofoli sta analizzando tutto il sistema di gioco, ma anche l’aspetto psicologico. Il gruppo ha bisogno di una scossa soprattutto mentale. Dal punto di vista tecnico i meccanismi sono ben oliati. Quello che occorre è una maggiore consapevolezza nelle proprie capacità in particolare in trasferta, dove i biancorossi ancora non hanno espresso il loro migliore gioco. Ma il campionato è ancora lungo. Il tempo di recuperare c’è. b.t.