Smartsystem Essence Fano sorprende Pineto in Coppa Italia A2

Smartsystem Essence hotels Fano che non ti aspetti nella gara di ritorno degli otytavi di finale di Coppa Italia di A2. Le tre settimane di pausa da competizioni ufficiali hanno fatto bene ai fanesi che, un po’ anche a sorpresa, hanno violato il difficile campo di Pineto e si sono portati avanti 1 a 0 nella serie: "Bravi a gestire il complicato finale di quarto set – afferma uno dei protagonisti, lo sloveno Ian Klobucar – abbiamo giocato complessivamente una buona partita, soprattutto nei primi due parziali. Ora davanti al nostro pubblico possiamo chiudere la serie, faremo di tutto per portare a casa la qualificazione". Mvp dell’incontro lo schiacciatore Pietro Merlo, devastante in diversi frangenti del match: "Abbiamo meritato pienamente la vittoria – dice il veneto – faccio i complimenti ai miei compagni ma anche agli avversari che non hanno mai mollato fino alla fine". Tre settimane in cui i virtussini sono riusciti a lavorare bene, senza partite ufficiali: "Proprio così – conferma Merlo – abbiamo lavorato sulle cose da migliorare e direi che oggi le abbiamo messe in pratica. Domenica per gara due sarà comunque dura perché Pineto ha dimostrato di essere una squadra forte".

Fano giocherà con il fattore campo a disposizione: "Gran pubblico a Pineto, lo sapevamo – conclude Merlo – ma sono sicuro che da noi troveranno lo stesso ambiente". Sfatato il tabù Pineto per Mattia Raffa che, proprio su questo campo, non ha mai vinto: "Eravamo sciolti e tranquilli – sorride Raffa – acquisita la salvezza siamo venuti qui a Pineto per giocare le nostre chance ed è andata bene".

b. t.