Smartsystem Mastrangelo plasma il gruppo

Sta ormai entrando nel vivo il precampionato della Smartsystem Essence Hotels Fano che, dopo due settimane di intenso lavoro, sosterrà i primi allenamenti congiunti. Due i test in programma: si è cominciato l’altra sera con la sfida di Civitanova contro le Cucine Lube di Superlega, per poi continuare sabato prossimo con la sfida casalinga contro Porto Viro. Prime due settimane di allenamenti sostanzialmente positive in casa Virtus, come peraltro ribadito dalla guida tecnica Vincenzo Mastrangelo: "Stiamo imparando a stare insieme – afferma il coach pugliese – e a creare una certa mentalità di lavoro oltre ad un sistema di gioco. La squadra è nuova e ci stiamo man mano conoscendo, per adesso sono molto contento del lavoro svolto".

Ora si comincia a giocare e a misurarsi con qualche avversario di peso: "Il test contro Civitanova ha rappresentato una sfida di prestigio – continua Mastrangelo – contro una squadra di Superlega che, rispetto a noi, è più avanti nella preparazione. Da questo match sono venuti fuori un po’ di nostri difetti, sui quali lavoreremo poi nelle prossime settimane". Per la cronaca Cucine Lube Civitanova di Medei potrà fare affidamento sul campione olimpico francese Chinenyeze, sul bulgaro Nikolov e sui nazionali italiani Balaso e Bottolo. Sabato prossimo, 7 settembre, ore 18.15, invece, i tifosi virtussini potranno ammirare i propri beniamini al Palas Allende nel test contro i pari categoria di Porto Viro, compagine già affrontata da Fano in passato (serie A3 e Final Four di Coppa Italia serie B): "Da questo allenamento congiunto – conclude il coach biancorosso – riusciremo a capire a che punto siamo e come stiamo, confrontandoci con un avversario che poi ritroveremo in campionato".

Intanto ecco le prime parole del nuovo regista della Smartsystem Manuel Coscione che dispensa i primi consigli: "Cercherò di portare la mia esperienza a Fano, mettendomi al servizio della squadra – dice l’alzatore che ha giocato per 18 stagioni consecutive in serie A1, SuperLega, 6 in serie A2 e vanta 27 convocazioni in Nazionale –, cercherò di essere il faro di questa squadra, bisogna apprendere i giusti concetti da subito in allenamento, poi entreremo nel vivo con le amichevoli".

Sul suo arrivo a Fano per dirigere una matricola afferma: "Le motivazioni sono tante, ma un ruolo importante è stato giocato dal mister Mastrangelo che conosco molto bene, poi è arrivata anche la chiamata del diesse Brunetti. Mi hanno ingolosito, è un progetto interessante e ambizioso, ma con i gusti tempi". Sull’A2: "Il livello si è alzato parecchio, tutte le squadre hanno speso cifre imporranti per prendere giocatori di un certo calibro. Una formazione come la nostra non deve però guardare gli altri e soprattutto deve vivere partita dopo partita, senza pensare troppo a situazioni a lungo termine. Dobbiamo raggiungere il prima possibile i nostri obiettivi, poi si vedrà. Dobbiamo giocare senza patemi d’animo e ansie, sarà un campionato difficile, dobbiamo imparare dagli errori per non ripeterli". Coscione chiude: "Dagli allenamenti capiremo di che pasta siamo fatti, poi con i primi test si proveranno gli automatismi, siamo agli albori, ora concertiamoci solo sulla nostra metà campo".

