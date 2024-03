Spogliatoi. Nikolov raggiante: "Si è visto tutto il nostro carattere»

Tra i quasi 4mila tifosi accorsi alla Opiquad Arena di Monza, festeggiano gli oltre sessanta giunti dalle Marche per incitare la Lube che si presentava spalle al muro. I "Predators" vedono concretizzarsi quella magia che avevano invocato scegliendo Harry Potter quale tema per le coreografie di questi playoff. Civitanova si aggiudica un’altra maratona, di fatto terzo tie-break in una settimana, una gara4 da percentuali d’attacco altissime per entrambe. A fine incontro coach Blengini non parla, lo fa l’Mvp Aleksandar Nikolov: "Siamo contentissimi di essere riusciti a centrare l’obiettivo di portare la serie nuovamente a Civitanova. Ce l’abbiamo fatta aggiudicandoci due partite al tie-break, due gare che hanno messo in vetrina tutto il nostro carattere. Adesso, però, sarà fondamentale compiere pure l’ultimo passo". Il capitano Luciano De Cecco: "Abbiamo giocato bene, e questo anche grazie al nostro avversario, che sta esprimendo una pallavolo di alto livello e ci spinge a dare sempre il massimo, a volte facendo anche delle cose fuori dal normale. Stasera siamo stati bravi a lottare fino alla fine, a non mollare mai. Domani torniamo in palestra per preparare al meglio gara 5". Per la Mint ecco lo schiacciatore Ran Takahashi: "Avremo un’altra chance mercoledì. Stasera avremmo dovuto vincere, lo sappiamo, ma siamo pronti per la prossima sfida. Dobbiamo migliorare e sistemare alcuni dettagli". La vincente di mercoledì dovrà vedersela con i campioni in carica di Trento.

an.sc.