Stasera la Lube si tuffa in Europa. Ancora uno sforzo per la semifinale

Basta feste e celebrazioni, l’Europa chiama e bisogna farsi trovare pronti evitando possibili figuracce. Tre giorni dopo la conquista della Coppa Italia 2025, l’ottava nella storia del club, la Lube torna in campo oggi alle 20.30 all’Eurosuole Forum. I ragazzi di coach Medei ricevono gli olandesi del Nova Tech Lycurgus Groningen per il ritorno dei quarti di finale di Challenge Cup. Si riparte dall’1-3 con cui Civitanova ha saputo violare il 15 gennaio il MartiniPllaza. In virtù di quel risultato che è valso i tre punti, questa sera ai biancorossi sarà sufficiente ottenere due set per avanzare ed approdare così in semifinale. Un’impresa certo più agevole rispetto a quanto fatto nel weekend alla Unipol Arena. Più che la forza dei "tulipani", le incognite per la Lube in formissima (6 vittorie di fila tra Italia e Europa, imbattuta nel nuovo anno) sono forse rappresentate dagli effetti post due giorni bolognese, intesi come deconcentrazione per il primo successo in SuperLega per la maggior parte degli atleti e intesi come stanchezza tra le feste e le due partite tiratissime concluse ciascuna dopo oltre due ore.

Medei potrebbe pertanto decidere di fare delle modifiche nel sestetto, ad esempio andando con Dirlic opposto, oppure reinserire Podrascanin che in Challenge Cup non è stato mai utilizzato e a Bologna gli è stato preferito Gargiulo. Non va dimenticato che in Olanda il tecnico partì a sorpresa proprio con Dirlic opposto (e il croato rispose con 20 punti, Mvp) più il 2005 Davi Tenorio in mezzo. Scelte che potrebbero essere dettate anche, infine, dal fatto che domenica la Lube sarà di scena a Piacenza per una trasferta assai importante, gli emiliani infatti inseguono a -1 (e una gara in più) nella classifica di SuperLega e l’eventuale blitz di Balaso e compagni metterebbe una ipoteca o quasi sul terzo posto al termine della regular season. Entrambe le squadre sono entrate in ballo nei sedicesimi della terza competizione continentale. Il Nova Tech Lycurgurs è guidato da un tecnico con grande esperienza internazionale come Mark Lebedew. All’andata ha vinto il secondo set e rischiato di farcela anche nel quarto, aveva ben figurato l’opposto Van Schie e si era reso pericoloso al servizio il centrale De Vries. La sfida potrà essere solo seguita tramite la diretta di Radio Arancia. In caso di qualificazione in semifinale, la Lube troverebbe sulla sua strada il collettivo vincente del confronto tra Ankara e Salonicco e dopo l’1-3 del primo atto appare piuttosto probabile che saranno i turchi ad avanzare.