Statistiche. A Civitanova la gara più lunga

Tre primati di giornata in Civitanova- Verona, ultimo turno di andata di SuperLega. La gara dell’Eurosuole Forum è stata la più lunga, durata 127 minuti, soprattutto vi è stato registrato il top per ace di squadra. Gli scaligeri ne hanno sparati 13 contro i vice campionai d’Italia, con Dzavoronok arrivato a quota 5 e decisivo nel recupero del quarto set. A muro nessuno meglio di Cortesia, il centrale della Rana ne ha fatti 7 contro la Lube. Tornando ai servizi vincenti, il "Boxing Day" rimarrà nei ricordi per la prova di Kaziyski a Perugia. Nel blitz dell’Allianz c’è la firma del totem bulgaro, 25 punti per lui. Nel terzo set lo schiacciatore è andato al servizio sull’1-0 perugino e ha infilato un clamoroso turno di 11 battute di fila, 6 delle quali ace (irridendo Semeniuk). Da segnalare il 60% d’attacco con cui Piacenza ha violato 0-3 il PalaPanini e la prima vittoria per Taranto.

