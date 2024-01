Statistiche. Al PalaBarton la gara più corta del turno

Alla vigilia di Perugia-Civitanova pure Lagumdzija e Herrera avevano posto l’attenzione sul servizio. Alla fine la Sir ha vinto grazie ai 9 ace fatti, ma è stata anche la formazione che ha ricevuto meglio di tutte nella 14ª giornata di SuperLega: 35.9%. La gara del PalaBarton è stata la più corta del turno, durata appena 77 minuti. Proprio Milano prossima avversaria di campionato dei biancorossi è risultata quella che ha attaccato con più precisione, 61.1% nel 3-0 contro Cisterna. I leader del torneo, i campioni in carica dell’Itas Trentino, hanno primeggiato per muri facendone 16 nel 3-1 in rimonta su Verona. A livello individuale il turno ha visto Buchegger realizzare 28 punti, inutili per evitare lo stop 1-3 per il fanalino Catania contro Piacenza. I siciliani iniziano ad apparire già quasi spacciati avendo 7 punti di gap da Taranto, penultima, che ha appena violato Padova. Gran domenica a muro per Podrascanin, autore di 7 block.

an. sc.