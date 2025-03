Statistiche. All’Eurosuole Forum la gara più lunga

Curiosamente tutte le sfide di gara3 dei quarti playoff Scudetto, nel weekend, sono terminate in quattro set, tre vittorie interne e il blitz 1-3 di Piacenza. Quella andata in scena all’Eurosuole Forum però è stata la più lunga, per la precisione 128 minuti di durata. I 25 punti di Reggers non sono bastati per far vincere l’Allianz, tuttavia l’opposto è stato il migliore tra le 8 formazioni più forti d’Italia sia per punti realizzati che per ace. Il belga finora è il giocatore che ha fatto più punti nei playoff, 60, sesto e più prolifico di Civitanova è invece Bottolo a quota 47. Impressionante la prestazione a muro di un ex Lube, il gigante Simon ne ha stampati 5 a Verona su 12 della squadra, primato del fine settimana. Nella vittoria che è valsa per Gas Sales Bluenergy l’approdo in semifinale (imitata il giorno dopo da Perugia), Romanò ha centrato il traguardo dei 300 ace in tutte le competizioni. Il centrale di Milano Caneschi infine ha raggiunto i 400 muri in tutte le competizioni targate Serie A.

an. sc.