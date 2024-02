Statistiche. Bottolo e Nikolov si fanno apprezzare in ricezione

Poteva essere il turno dell’aggancio a Piacenza al terzo posto, non riuscito perché l’ex Leal è improvvisamente tornato lui e con 24 punti ha trascinato la Gas Sales Bluenergy al successo in rimonta contro Perugia. La Lube comunque è riuscita a riappropriarsi dell’entusiasmo del suo pubblico, rispondendo come doveva all’affluenza di quasi 3.300 tifosi (da Modena erano appena una quindicina…), primato in questa stagione. Per intenderci contro i campioni d’Italia di Trento erano stati circa 2.700. Intanto è esploso Antonio Bongiovanni, presidente della Gioiella Prisma Taranto, dopo il ko interno con Cisterna. Così il numero uno dei salentini, domenica pomeriggio rivali proprio della Lube: "Non sono arrabbiato, sono indignato perché la sconfitta la si accetta ma vedere questi atteggiamenti di incapacità assoluta mi ha indignato. O cambiano o so io cosa fare". Taranto all’andata si rivelò ostica per Civitanova che ebbe la meglio ma solo 3-2, adesso si trova in penultima posizione, più 6 su Catania e dall’ultimo posto che significa A2. Tornando al weekend, la squadra di Blengini è risultata la migliore in ricezione, una cosa insolita, rispondendo ai servizi modenesi col 28.3% e soprattutto con Bottolo e Nikolov perché Balaso non è stato quasi mai cercato. A proposito delle battute vincenti, nessuno come Piacenza che ne ha infilate 12, ben 5 di Romanò. A muro al top Cisterna con 15 block, primatista del turno invece Loser che ne ha piazzati 5. A livello individuale anche Keita ha realizzato 24 punti come Leal.

Andrea Scoppa