Superlega. Allianz, obiettivo salto di qualità contro Piacenza. Vero Volley a Taranto: gara salvezza da non steccare

Agganciata in campionato la Rana Verona a quota 27 punti e ottenuta la certezza matematica del secondo posto in Cev Champions League, l’Allianz Milano cerca l’ulteriore salto di qualità. Oggi, alle 17 all’Allianz Cloud, è sfida alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, quarta con 34 punti e con la Lube alle calcagna a meno uno. Proprio per questo la squadra di Andrea Anastasi, che però ha sofferto nel match con Padova, vinto solo al tie break, non può fare passi falsi. Cercherà di farla cadere nei propri tranelli l’Allianz, in netta crescita in questo inizio 2025 dopo la cocente eliminazione dalla fase finale della Del Monte Coppa Italia. Coach Piazza, in Champions, è stato “costretto“ a schierare Gardini e a tratti Otsuka a causa dell’indisponibilità di Kaziyski, le cui condizioni sono ancora incerte, così come quelle di capitan Matteo Piano. L’allenatore ha comunque una vasta rosa e potrà contare sull’apporto di tutti, come ha dimostrato la prestazione di Barotto (premiato MVP) in Champions. "Quella contro Piacenza – spiega o il tecnico – sarà una partita molto tosta per il semplice fatto che loro potranno mettere di nuovo in campo la squadra al completo, o quasi. Mi aspetto che possa partire di nuovo titolare Romanò visto che nelle ultime due partite è comunque entrato per risolvere le grane. E mi aspetto che ci sia ancora Simon in campo. Tutti gli schiacciatori sono stati recuperati. La Bluenergy è una squadra con una struttura importante, ma noi faremo del nostro meglio sapendo che per noi è stata una settimana molto complicata per il problema viaggi, ma questo tipo di problemi sono anche un piacere da vivere perché vuol dire che siamo in Champions League". Alle 16, invece, sfida salvezza per Mint Vero Volley Monza che affronta Gioiella Prisma Taranto. Monza è ultima e i pugliesi penultimi: vincere è fondamentale. "Arriviamo a Taranto – dice coach Eccheli – con ancora nelle gambe e nella testa la sfida in Grecia contro l’Olympiacos. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, ma daremo tutto il nostro massimoGiuliana Lorenzo"