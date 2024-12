Superlega. Allianz, quanti errori. Michieletto trascina l’Itas sul parquet di casa

L’Allianz Milano, chiamata a riscattare la sconfitta contro la Lube, nel consueto turno di Santo Stefano trova l’Itas Trentino e incappa in un’altra sconfitta per 3-0. Merito degli avversari, in primis, e qualche demerito dei meneghini ancora non all’altezza di certe sfide in Superlega. Troppi gli errori al servizio e poco efficace il muro. Piazza (nella foto) parte con il solito sestetto e i suoi ragazzi, rispetto all’ultima di campionato, cominciano con un piglio diverso. Trento dimostra subito il suo valore, lavorando bene su ogni fondamentale. Michieletto al servizio, verso fine set, mette a segno quattro ace su sei turni di battuta. L’ingresso di Gardini dà una mano ma è tardi, i trentini vanno sull’1-0. Nel secondo, c’è una piccola reazione da parte degli ospiti che vanno in vantaggio, pur con molteplici errori dai nove metri. L’Allianz subisce il ritorno degli avversari e il fine set è combattuto. Trento ha il set point e lo realizza su ace di Lavia. I meneghini provano a ripartire nel terzo, ma non riescono a invertire il trend.

ITAS TRENTINO – ALLIANZ MILANO 3-0 (25-18; 25-23; 25-19)Giuliana Lorenzo