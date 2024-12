Superlega. Allianz, tris di trasferte. Primo atto a Civitanova

Nonostante si avvicini il Natale, in campo non c’è spazio per essere troppo buoni. L’Allianz Milano ha un calendario ostico e impegni di un certo valore. Si comincia oggi, alle 18, in casa della Lube Civitanova, si prosegue a Santo Stefano contro l’Itas Trentino e l’anno si concluderà, sempre nelle Marche, per i quarti della Del Monte Coppa Italia. Le due squadre sono reduci da due successi in Europa: in Challenge Cup, la Lube si è imposta in quattro set sui serbi del Karadjordje Topola, centrando il quarto successo in altrettanti match del torneo continentale e raggiungendo gli olandesi del Groningen nei quarti. In Champions League, invece, i meneghini hanno battuto per 3 a 0 il Tirol Innsbruck, confermando il secondo posto nella pool C.

All’andata, la formazione di coach Piazza, si impose in scioltezza, dopo il pesante k.o con Taranto e con una Lube inerme, ma priva, su tutti, del talento bulgaro Nikolov. I valori delle due squadre sono nettamente cambiati e ambo le compagini sono cresciute di livello. L’Allianz sta vivendo un buon momento, appoggiandosi alle bordate di Reggers ma anche alla reattività, soprattutto in difesa, di Louati e a una panchina più lunga. "È un fine d’anno con tante carne al fuoco, - spiega capitan Matteo Piano (nella foto), tra i titolari in Champions - Ci sono dei “maestri“ che decidono questi calendari in cui andiamo due volte a Civitanova e una a Trento. Anche se nelle Marche, una volta, sarà per la Coppa Italia il 29. Pure l’anno scorso abbiamo avuto molte trasferte concentrate in questi giorni. Sarà un’opportunità per dare spettacolo davanti a un pubblico che confido numeroso, visti i giorni di festa. In pochi giorni vengono al dunque i primi obiettivi che ci siamo dati, da domenica servono punti e poi a Capodanno vedremo quanto saremo contenti. L’unico rammarico è non giocare nessuna di queste tre partite in casa a Milano in questi giorni, credo che i nostri tifosi si sarebbero meritati un grande match di pallavolo sotto le feste."