Superlega. Anticipo da brividi con Piacenza. A Monza servono punti salvezza

È tempo di rialzare la testa anche in Superlega per la Mint Vero Volley Monza. Il ko casalingo di venerdì scorso con il fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina fa ancora male, ma martedì è arrivata in Champions League una bella vittoria con il Fenerbahce che è valsa una mezza ipoteca sui quarti di finale. La classifica in Italia, però, inizia a far paura, con due soli punti di margine sull’ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione e i playoff distanti ben otto lunghezze. Per questo, anche se l’avversario è di quelli da brividi, oggi alle 18 al PalaBanca servirebbe fare punti con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza forza del campionato. Coach Massimo Eccheli spera che i suoi ragazzi gli facciano un bel regalo di Natale: "Giocheremo contro una delle squadre più insidiose della nostra Lega, sarà quindi fondamentale scendere in campo con la convinzione di poter dare battaglia, mantenendo un atteggiamento coraggioso e propositivo". Dall’altra parte della rete, Cachopa e compagni ritroveranno due grandi ex come Galassi e Maar, rispettivamente in Lombardia dal 2019 al 2024 e dal 2022 al 2024. Un successo pieno permetterebbe alla formazione del Consorzio, vice-campione d’Italia in carica, l’aggancio a Sonepar Padova e Gioiella Prisma Taranto, appaiate a quota 10 punti e attese domenica pomeriggio alle 18 e alle 17 da due sfide a dir poco proibitive con le prime della classe, Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino. A.G.