SUPERLEGA. Fa rumore il ko interno di Modena con Verona

La seconda giornata di ritorno di SuperLega, aperta dalla Lube sabato, si è chiusa domenica con la vittoria di Cisterna su Catania e la sconfitta di Monza a Perugia. Un 3-0 per la Sir (squadra che ha attaccato meglio di tutti, 59.8%) che ha permesso ai biancorossi di allungare sui brianzoli ora sesti 5 punti dietro. La Lube sabato pur mantenendo il 4° posto aveva già guadagnato un punto su Piacenza avanti adesso 4 lunghezze e due su Milano a -3. Il turno ha riservato un risultato fragoroso a Modena, dove la lanciata Verona è passata 0-3 (ultimi due set appena 31 palloni a terra per gli emiliani) aprendo la crisi della squadra di Juantorena, Bruno e Stankovic. Modena è solamente ottava e reduce da quattro sconfitte di fila, comprendendo anche il ko di Perugia in Coppa Italia. A fine gara il club ha scelto il silenzio stampa a ieri il blog Dal 15 al 25 scriveva di dimissioni di Petrella e possibile approdo in panchina del settempedano Giuliani. In realtà sembra che Petrella non si sia dimesso.

an. sc.