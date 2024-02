SUPERLEGA. Il Monza di Eccheli sogna due volte: la Challenge Cup e pure il terzo posto

Monza può sognare, numeri alla mano, anche il terzo posto finale nella regular season di Superlega. Influenze e infortuni sono ormai solo un brutto ricordo per la squadra del Consorzio che ha ormai recuperato anche Ran Takahashi, decisivo nel netto successo con la Farmitalia Catania, ormai matematicamente retrocessa. I risultati degli altri incontri del weekend hanno riaperto la corsa alle spalle di Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia, già sicure dei primi due posti nella griglia dei playoff. Monza in questo senso ha decisamente un calendario favorevole nelle ultime due giornate.

La trasferta sul campo della Pallavolo Padova già salva e l’impegno casalingo con una Cisterna Volley che potrebbe non avere più nulla da chiedere al campionato. Altre due vittorie, dopo le ultime tre consecutive, metterebbero pressione alle Civitanova, Piacenza, Verona e Milano. I marchigiani sono davanti a tutti, ma saranno impegnati in due scontri diretti con emiliani e veneti. Prima di pensare al campionato, i ragazzi di Massimo Eccheli (foto) dovranno concentrarsi su una finale di Challenge Cup da vincere, contro i polacchi del Projekt Warszawa. L’andata è in programma domani, il ritorno sarà invece in Brianza martedì 27.

A.G.