SUPERLEGA. Incubo Vero Volley. Ko con Grottazzolina. Zona retrocessione soltanto a due passi

Pesantissima sconfitta casalinga per la Mint Vero Volley Monza che ha aperto nel peggiore dei modi il girone di ritorno di Superlega. Invece di centrare una vittoria che l’avrebbe riportata in carreggiata per i playoff è stata sconfitta a domicilio con un nettissimo 0-3 dall’ultima in classifica, la Yuasa Battery Grottazzolina che finora aveva sempre perso. La tensione è stata palpabile fin dal primo set, coi padroni di casa (nervosi e imprecisi) che hanno tentato un primo allungo sul 16-13, salvo poi farsi superare dai più motivati ospiti che sfruttando un inarrestabile Dusan Petkovic (8 punti nel parziale) hanno chiuso sul 22-25. La situazione non è migliorata nel secondo set, anche se Arthur Szwarc è riuscito a sbloccarsi dopo un pessimo 0/5 in attacco, ma i suoi 3 palloni messi a terra non sono bastati e i marchigiani, più attenti e sul pezzo, hanno raddoppiato, assicurandosi almeno un punto. La reazione non è arrivata neanche nel terzo parziale, quando coach Massimo Eccheli ha gettato nella mischia Erik Rohrs da opposto. Grottazolina, con la prima storica vittoria, ha riaperto clamorosamente anche il discorso salvezza: Monza (a +2) adesso dovrà guardarsi le spalle.

MINT VERO MONZA-YUASA BATTERI GROTTAZZOLINA 0-3 (22-25, 24-26, 21-25)

Andrea Gussoni