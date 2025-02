Superlega. Milano, insidia Padova nella volata playoff: "Sarà una dura lotta»

Il rush finale in vista dei playoff scudetto è ufficialmente partito. Oggi, l’Allianz Milano sfida la Kione Padova, alle 19, tra le mura del Cloud, per l’ottava giornata del girone di ritorno: al termine della regular season mancano, esclusa questa, quattro giornate. I meneghini, sesti con 30 punti, hanno diverse occasioni per portare a casa altre vittorie e migliorare la propria posizione. Padova cercherá di rendere le cose complesse, dato che i patavini, terz’ultimi in Superlega, stanno lottando per evitare la retrocessione. Da tenere d’occhio il servizio e la fase muro dei veneti oltre che Luca Porro, azzurro della Nazionale ma soprattutto fratello del regista lombardo Paolo.

"Contro Padova – spiega il centrale Jacopo Larizza (nella foto) – sarà una partita molto importante. Vogliamo riscattarci dall’ultima sconfitta (al tie break contro Grottazzolina, ndr). Certo sarà una sfida tosta, perché la Sonepar, come era Grottazzolina, è ancora impegnata nella lotta per salvarsi e verrà per fare punti. Noi abbiamo sperimentato domenica cosa significa giocare contro una squadra che lotta per sopravvivere e non possiamo farci sorprendere ancora. Dobbiamo farci trovare pronti e aspettarci avversari che giocheranno anche oltre le proprie possibilità dal primo all’ultimo pallone".

Giuliana Lorenzo