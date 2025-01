Superlega. Monza lotta ma non basta: il derby è di Milano

Carbone per la Mint Vero Volley e caramelle per l’Allianz Milano che vince per 3-0 il derby. Questo il responso della Befana o meglio del posticipo della quarta giornata di ritorno di Superlega. Nonostante l’ampio divario di classifica il match è stato più combattuto del previsto. Milano rialza la china dopo tre k.o tra Superlega e Coppa Italia, mentre Monza non riesce a uscire da un tunnel nero che l’ha portata, in meno di 12 mesi, da disputare la finale scudetto ad essere ultima con 9 punti. I meneghini avevano bisogno di ritrovare fiducia e punti in classifica per allungare su Modena e per accorciare le distanze dalla quinta posizione occupata dalla Rana Verona (con cui giocheranno proprio la prossima giornata, domenica 12 gennaio, alle 18).

La formazione di casa scende in campo con una buona attitudine e prestando attenzione, in copertura, a ogni pallone. Oltre al solito Reggers, mettono a terra palloni importanti Kaziyski (chiamato spesso in causa da Porro con la pipe), Louati e al centro Caneschi. I brianzoli reggono e rimangono in partita tutto il set, grazie anche alle bordate di Martilla e Rohrs. L’equilibrio è tale che Monza ha sei palle per portarsi sull’1-0 e Milano, dopo 11 occasioni, chiude un set durato 47’ e concluso per 42-40. Il parziale, con 82 punti totali, diventa il nono delle classifiche di Lega Pallavolo per punteggio più alto (terzo considerando solo la Superlega).

Nonostante le fatiche di ambo le squadre, il match prosegue testa a testa con la squadra di Eccheli che non demorde e riesce a stare avanti nel punteggio. La Mint è la prima ad avere una palla set, sprecato da un errore in attacco di Szwarc. Una battuta di Porro, chiamata inizialmente fuori, porta i meneghini di nuovo sotto e ai vantaggi. La compagine di casa ribalta la situazione e grazie a un muro si procura una palla per andare sul 2-0. Sembra un film già visto, entrambe le squadre hanno diverse occasioni a testa. Ci vogliono meno punti ma alla fine è sempre la squadra del Presidente Fusaro ad accaparrarsi anche il secondo, non senza sudare.

Non delude le previsioni il terzo set che è sempre una lotta punto a punto con la Mint che ci crede fino alla fine. L’Allianz dimostra di avere più fluidità nel gioco e maggiore varietà nei colpi. La squadra di Eccheli manda buoni segnali in vista del prosieguo della stagione anche se la situazione è sempre più complessa. Milano sfrutta il vantaggio e chiude vincendo 3-0. "Sono stati due set tiratissimi – ammette Kaziyski – anche il terzo, pur non andando ai vantaggi. È molto importante il risultato, dopo il k.o in Coppa che ci ha tirato giù di morale. Non possiamo pensare al passato, arrivano partite sempre più complesse, dobbiamo andare avanti".

ALLIANZ MILANO-MINT VERO MONZA: 3-0 (42-40; 28-26; 25-23)