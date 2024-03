Superlega, quarti playoff. L’Allianz chiama i tifosi. C’è gara 2 con Piacenza

di Giuliana Lorenzo

L’Allianz Milano ha una palla set molto importante. Oggi, alle 19 in casa, i lombardi potrebbero portarsi avanti per 2 gare a 0 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, nel match valido per i quarti dei playoff scudetto. Mercoledì sera i ragazzi di Piazza sono usciti vincitori dalla battaglia su cinque set contro la squadra di Anastasi. La serie, come hanno detto e come sanno tutti i protagonisti, potrebbe però essere molto lunga, quindi non bisogna cullarsi sul mini vantaggio.

I meneghini dovranno così proteggere a tutti i costi il fattore campo cercando il sostegno del pubblico, un po’ come successo l’anno scorso nei playoff. "Abbiamo una grande occasione – dice il libero Catania - sappiamo che quella contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà una serie lunga. Dobbiamo però provare a sfruttare la carica che di solito ci dà l’Allianz Cloud. Il mio invito è proprio al pubblico. Devono darci una mano in questa avventura. Come hanno fatto nella partita contro Perugia, vogliamo sentire tutta la loro spinta e noi in campo faremo di tutti per non deludere i nostri tifosi".

Oltre il supporto dei fan servirà la giusta attitudine e la miglior condizione fisica e mentale. In assenza di capitan Matteo Piano, l’Allianz sta trovando sempre più, al centro, i primi tempi e i muri di Vitelli, così come quelli di Loser, migliore nel fondamentale in regular season. Poi, Kaziyski sta ingranando dopo lo stop per guai fisici e visto la sua esperienza, sia dai nove metri che nelle situazioni più complesse, può essere una arma in più. Lo stesso vale per Reggers, ormai titolate inamovibile e per Ishikawa. Il tutto poi, passa dalle difese di Catania e dalle mani della sapiente regia di Paolino Porro, la cui intelligenza tattica e i cui guizzi possono fare la differenza. Dall’altro lato attenzione alla gestione palla di Brizard, così come agli attacchi di Leal, Lucarelli e Romanò. Gli emiliani faranno di tutto per provare a riportare in parità le cose e giocarsela a gara 3, sabato 16 marzo alle 18 a Piacenza.