Superlega semifinali. L’Allianz non trova scuse: "A Perugia troppi errori»

L’Allianz Milano ha spaventato la Sir Susa Vim Perugia ma non è bastato per vincere, a Pasqua, gara 1. I lombardi si sono arresi al fattore campo e agli avversari per 3 a 1. Milano ha rischiato di portare, ancora una volta, il match al quinto e ha forse sprecato qualcosa di troppo nel secondo set. Escluso il primo, dove i meneghini si sono fatti sopraffare dalle bordate avversarie dai nove metri, i ragazzi di coach Piazza non si sono disgregati e hanno continuato a tenere botta. Peccato sia stata una serata “maledetta” in battuta, con tanti, troppi errori che alla fine hanno pesato (ovvero 25, un intero set).

Lo ha detto a fine match pure il regista Paolo Porro: "Ci è mancato qualcosa in ricezione è vero, ma forse è stata la battuta che non è entrata come al solito. Abbiamo fatto troppi errori. Noi siamo abituati a giocare tanto di squadra anche in questo fondamentale, ma oggi non siamo riusciti a mettere la giusta pressione dai nove metri. Se lo facciamo siamo molto vicini a loro. Nel secondo set ne abbiamo sbagliate troppe e abbiamo perso di due punti, nel terzo abbiamo battuto meglio e abbiamo vinto. Lavoreremo ancora su qualche dettaglio, che poi in realtà non si tratta di dettagli, e sono sicuro che mercoledì faremo la nostra partita". Nulla è perduto, infatti, domani si torna in campo questa volta tra le mura amiche dell’Allianz Cloud. Forse, come ha sottolineato coach Piazza, è mancata pure un po’ di attitudine positiva nell’approccio al match. Nulla che non possa risolversi se la squadra del Presidente Fusaro rimmarrà paziente e giocheà come sa fare, pressando con servizio ma anche con la fase muro – difesa. "Da questa gara – dice Piazza - mi porto che, tolto il primo set, è stata giocata punto e punto con degli strappi da una e dall’altra, possiamo fare molto meglio in battuta e in ricezione ma perché abbiamo dimostrato di saperlo fare contro Piacenza, e credetemi che Piacenza non batte meno forte di Perugia, mi porto dietro queste cose e la certezza che noi possiamo essere lì".

Giuliana Lorenzo