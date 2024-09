SuperLega, si accendono i motori. Esordio della Lube dei giovani

Comincia il campionato della Lube, comincia il campionato più bello del mondo. Stasera, con la novità dell’anticipo del sabato alle 20.30 (diretta tv su Rai Sport e in streaming su Volleyball TV) la Lube riceve all’Eurosuole Forum la Sonepar Padova ed inaugura la SuperLega 2024-2025. Si apre la 30ª stagione del club in A1, un’avventura iniziata nel 1995-1996 acquisendo i diritti da Ferrara e che poi ha visto la società diventare top in Italia e in Europa (più il Mondiale vinto nel 2019). Nel nuovo millennio nessuno ha vinto altrettanto e qui si è fatto sempre con la stessa proprietà, esempio raro di longevità e passione. Sul taraflex i tifosi vedranno una squadra da scoprire e svezzare, affidata ad un cavallo di ritorno come Giampaolo Medei, cresciuto nello staff della Lube degli inizi e già coach dall’estate 2017 al dicembre 2018. Torna dopo la conquista della Coppa Cev coi polacchi del Resovia e per lasciare il segno valorizzando magari i tanti giovani interessanti. Dopo l’ultima stagione deludente, conclusa senza fare i playoff come non succedeva dal 2007, la dirigenza ha rivoluzionato e ringiovanito l’organico, alla fine ben otto volti nuovi su 14. Spiccano, a proposito di baby, il 2005 Davi Tenorio e il 2004 Poriya entrambi all’esordio in Italia e un altro 2004, il figlio d’arte Boninfante, sarà chiamato a prendere le redini del gioco. Medei inizia a ranghi ridotti. Oggi non potrà contare su Nikolov, in crescita ma ancora in fase di ripresa dopo l’intervento alla schiena in estate ed è in dubbio pure Chinenyeze, a riposo negli ultimi test per un fastidio agli addominali. Out invece per questioni regolamentari il centrale italo-serbo Podrascanin, ingaggiato pochi giorni fa. L’ex Trento potrà essere impiegato dalla quarta giornata. Anche Padova vanta una formazione molto giovane, in linea con le passate stagioni. In panca confermato coach Jacopo Cuttini, in campo a guidarla l’ex biancorosso Falaschi. Tra le conferme Stefani, Plak, il talentuoso Porro, Truocchio e Crosato. A questi si aggiungono in primis Masulovic, Liberman (fece uno stage alla Lube), Sedlacek e Diez. I veneti hanno destato un’ottima impressione in pre-season giocando spesso con i 3 schiacciatori e sognano lo sgambetto come riuscì a Monza per 0-3 nel primo turno dello scorso torneo.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Gargiulo e Davi Tenorio; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Chinenyeze, Bisotto. All. Medei.

Sonepar Padova: palleggiatore Falaschi; opposto Masulovic; schiacciatori Sedlacek e Porro; centrali Plak e Truocchio; libero Diez. A disposizione Pedron, Stefani, Liberman, Orioli, Crosato, Galiazzo, Toscani. All. Cuttini.