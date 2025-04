Taylor Averill lascia il volley: disagi psicologici e depressione alla base della scelta

Ha colpito la confessione fatta da Taylor Averill, centrale che ha chiuso la stagione in forza a Monza (Mvp nel 3-2 sulla Lube). L’americano ha deciso di interrompere il rapporto con il volley, non solo con i brianzoli, ma proprio con questo sport, motivando la scelta per disagi psicologici. Addirittura ha ammesso di aver avuto a che fare con la depressione. Così Averill si prenderà i prossimi mesi, estate compresa, per ritrovarsi. Questi alcuni estratti del suo post: "Sono appena tornato dalla mia stagione a Monza. Che è stata abbastanza terribile..Sono tornato negli Stati Uniti e non potrei sentirmi più straniero. Sto attraversando un periodo di profondi cambiamenti e progressi nella mia vita... Ragion per cui ho deciso di prendere i prossimi quattro mesi per me. Ho avuto a che fare con diversi tipi di depressione. Con le difficoltà della vita da atleta straniero, all’estero, per quattro anni. Sono contento di avere quest’estate per esplorare me stesso in modo più profondo...È tempo di condividere le parti di me che mi fanno vergognare".

an. sc.