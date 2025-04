Ternana Calcio: sfida decisiva contro Pianese e promozioni biglietti per i tifosi

E’ un appuntamento di grande importanza e la Società chiama tutti allo stadio. Lunedì al "Liberati" (ore 15) i rossoverdi dovranno sfidare l’insidiosa e brillante Pianese, con l’obiettivo di rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive e mettere in cassaforte il secondo posto per poi dedicarsi esclusivamente alla lunga fase di preparazione ai playoff. Intanto, dalla ripresa degli allenamenti arrivano un paio di buone notizie e una negativa. "Solo insieme siamo fere". E’ l’iniziativa della Ternana Calcio per i tifosi che prevede due distinte modalità. La prima consente agli abbonati dell’attuale stagione (inclusi i sottoscrittori dei mini abbonamenti relativi al girone di ritorno) di acquistare al costo di 5 euro un biglietto per un’altra persona per qualsiasi settore dello stadio. La seconda opzione consente l’acquisto di 3 biglietti (due adulti e un under 14) al costo di 10 euro totali, ugualmente per qualsiasi settore. Tali promozioni sono già attive, esclusivamente presso i botteghini del "Liberati" nelle fasce orarie che possono essere consultate sui canali ufficiali della Ternana. E’ ovviamente attiva anche la normale prevendita sul circuito VivaTicket (online e nelle ricevitorie).

Alla ripresa degli allenamenti svolta a porte aperte al "Taddei" dopo due giorni di riposo, Corradini è tornato a lavorare in gruppo. Il mediano ha saltato la sfida con il Milan Futuro a causa del fastidio muscolare evidenziato nella precedente gara con il Carpi. Si spera dunque che possa essere nei convocati, in cui torneranno anche Maestrelli e Millico che hanno scontato il turno di squalifica. E’ in progresso Brignola, che dopo essere stato costretto al forfait nelle ultime tre gare, ha svolto una parte di seduta con i compagni. Si è invece fermato Donnarumma, che ha dovuto raggiungere gli spogliatoi in anticipo e zoppicando a causa di un problema al polpaccio. L’esperto attaccante, era stato riproposto da Liverani domenica nel finale dopo essere rimasto in panchina per otto partite consecutive. All’allenamento hanno assistito il presidente Stefano D’Alessandro, suo fratello Maurizio e il direttore Giuseppe Mangiarano. Oggi doppia seduta: ore 10 in palestra, ore 15 all’antistadio a porte aperte.

Arbitro. Per Ternana-Pianese c’è un "primo anno". E’ Riccardo Tropiano, sezione di Bari.