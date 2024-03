THE BEGIN RIMONTA E S’IMPONE. Ancona è un rullo compressore, stesa pure Ferrara. Coach Della Lunga: "Vittoria bella e meritata»

ancona

PARZIALI: 23-25, 25-14, 25-21, 25-19

THE BEGIN : Giorgini, Larizza 7, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni 4, Fantauzzo 21, Tomassetti, Ferraro 9, Ferrini 16, Sansonetti, Ujkaj, Santini 17. All. Della Lunga.

AEFFE 4 TORRI FERRARA: Biondi 2, Morelli, Poltronieri, Ingrosso 6, Fregnani, Mezzani 2, Marcoionni 4, Smanio 6, Soriani, Dosi, Tosatto 21, Poli, Reccavallo, Maretti 9. All. Fortunati.

Arbitri: Martini e Bianchi.

E’ un rullo compressore Ancona che contro le seconde in classifica non sbaglia un colpo. Una settimana prima aveva espugnato al tiebreak Castelferretti, sabato invece ha rispedito in Emilia a mani vuote Ferrara, un’altra diretta rivale per l’accesso ai playoff. Una vittoria in rimonta per Fantauzzo e compagni frutto del carattere e della determinazione dopo il primo parziale vinto dalla squadra di Fortunati. "Una bellissima e importantissima vittoria - le parole di coach Dore Della Lunga -. Allunghiamo ulteriormente la striscia di risultati positivi contro una diretta concorrente per un posto nei playoff. Punti che valgono di più. Nel primo set abbiamo commesso troppi errori in battuta e qualche imprecisione in attacco che contro Ferrara non puoi permetterti, poi dal secondo parziale abbiamo giocato con maggiore concentrazione, controllando quasi sempre i ritmi".