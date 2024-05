TORNA ALLA VITTORIA. La Clementina sorride. Montespertoli domata

CLEMENTINA

3

MONTESPERTOLI

1

PARZIALI: 20-25, 25-17, 25-20, 25-20 CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 10, Ciccolini 11, Stafoggia 5, Usberti 4, Fedeli 3, Canuti 17, Grilli 23, Saveriano, Pizzichini, Paparelli, Boari 1, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Casini 12, Mazzinghi 1, Mezzedimi 16, Giubbolini 9, Mazzini 12, Lazzeri 6, Para 5, Castellani (L), Magnolini, Bigliazzi, Maioli, Eifelli (L). All. Barboni.

Arbitri: Santoniccolo e Santinelli.

La Clementina torna alla vittoria e lo fa superando in quattro set Montespertoli. Un match tra due formazioni che hanno ormai poco da chiedere al campionato visto che la Clementina con le ultime sconfitte è ormai fuori dalla corsa per i playoff, mentre Montespertoli è a un passo dal centrare la salvezza. Sono proprio le ospiti ad aggiudicarsi la frazione iniziale (con le locali che partono malissimo sia in ricezione che in attacco), poi la Clementina cresce (soprattutto a muro) con le toscane che nei restanti parziali appaiono via via meno convinte e più arrendevoli.