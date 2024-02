TOUR DE FORCE. Domenica Pinerolo. A marzo lunch match

Tour de force per l’Allianz Vero Volley Milano. Domenica la trasferta in casa di Pinerolo per la 21esima giornata di A1. Giovedì 29 febbraio invece, all’Allianz Cloud, il ritorno dei quarti di Champions League contro il LKS Commercecon Lodz, prima di completare la settimana e iniziare il marzo con un inconsueto match alle 12: all’Opiquad Arena arriverà l’Aeroitalia Smi Roma già battuta all’andata oltre che nei quarti di finale di Coppa Italia in una partita a dir poco a senso unico. A.G.