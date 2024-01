Tradizionale settimana tra agonismo e relax. La Pallavolo Senigallia si rigenera sulle montagne di Piancavallo

Come da tradizione, l’US Pallavolo Senigallia saluta il nuovo anno con una vacanza sport in cui unire agonismo, socialità e cultura. La società senigalliese, una delle più importanti delle Marche per numero di tesserati, si trova in Friuli, a Piancavallo, per cinque giorni tra sci, ciaspolate, gite a visitare i borghi nei dintorni, allenamenti quotidiani di pallavolo e un torneo amichevole con la squadra della vicina Aviano. Presenti le squadre under 13, 14 e 16, per un totale di circa 130 partenti da Senigallia in direzione Friuli. La pre-juniores dell’Us Pallavolo ha giocato un torneo amichevole contro la squadra ospitante della Dragonflies Aviano e il Cordenons. "Momenti di sano agonismo, in cui grazie allo sport si possono tessere relazioni con club che condividono la stessa filosofia – spiega la società neroazzurra – Ricambieremo la visita: diamo appuntamento al Dragonflies Aviano e al Cordenons al mese di giugno, per il tradizionale torneo estivo organizzato dall’Us Pallavolo Senigallia. I cinque giorni di vacanza sport restano un appuntamento fisso della nostra società in cui legare lo sport a valori come la cultura, l’amicizia e la socialità".

Andrea Pongetti