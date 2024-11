Trasferta a perugia. Troppi punti persi. Vero Volley decisa a non fare regali

È una Numia Vero Volley Monza decisa a non perdere altri punti per strada quella che stasera alle 20.30 affronterà le padrone di casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia nell’anticipo della sesta giornata di andata della Regular Season di Serie A1 Tigotà. Dopo tre partite chiuse al tie-break (due vittoriosamente, tra cui l’ultima mercoledì all’Opiquad Arena di Monza contro il Bisonte Firenze), in casa delle non temibilissime umbre l’obiettivo deve essere quello di centrare il bottino pieno, risparmiando magari anche energie preziose in questo periodo con tanti impegni ravvicinati (e Paola Egonu ancora out). Mentre si moltiplicano le voci riguardanti il futuro dell’opposto azzurro, accostato ai club turchi in attesa che la settimana prossima torni ad allenarsi con le compagne, coach Stefano Lavarini (nella foto) si concentra sul presente: "Perugia è una squadra che sta acquisendo sempre più consapevolezza delle proprie capacità di lottare in ogni set di questo campionato. Andiamo a far loro visita, alla ricerca di maggiore continuità nel gioco, consapevoli che, in questo periodo fitto di gare ravvicinate, la crescita che solitamente si sviluppa in allenamento deve avvenire direttamente in partita". Giovedì alle 20, invece, l’esordio in Champions League contro il Porto, sempre nel palazzetto dello sport brianzolo: per l’occasione potrebbe esserci spazio per un ampio turnover. Andrea Gussoni