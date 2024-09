Tutte le ambizioni della Uyba. La rivincita delle farfalle passa dalle mani di Boldini

Jennifer Boldini è pronta a guidare le farfalle ad una stagione meno problematica di quella passata. Salvatasi nel finale, la formazione della Uyba Busto Arsizio punta a disputare una stagione più tranquilla e a mettere le prime basi per ritornare in alto. A guidare la squadra in panchina è stato chiamato Gianni Caprara, allenatore tra i più vincenti in circolazione, mentre in cabina di regia è stata confermata Jennifer Boldini.

La palleggiatrice 25enne nella passata stagione è stata una delle migliori ed è stata decisiva per la salvezza. Emblematica la vittoria a Bergamo alla penultima, quella che ha dato la certezza della salvezza alla Uyba, dove si è presa la squadra sulle spalle meritandosi il titolo di Mvp. Jennifer pretende molto anche da sé stessa, l’ha sempre fatto e lo farà anche quest’anno nella stagione della conferma ad alti livelli.

"Sono ambiziosa, chiedo tantissimo a me stessa e ho voglia di dimostrare il mio valore in un campionato tra i più difficili al mondo. Voglio dare tanto anche dal punto di vista umano a questa squadra perché mi sono affezionata alla società, alla città e all’ambiente. A livello di squadra mi aspetto un miglioramento continuo, dobbiamo crescere giorno dopo giorno. L’anno scorso siamo riuscite a centrare la salvezza nel finale, quest’anno mi aspetto uno step da me e dalla squadra. Sono contenta che ci siano state delle conferme, penso che portino una base solida alla squadra alla quale si aggiungono le "nuove" che già dai primi allenamenti stanno dimostrando oltre al loro valore tecnico anche quello umano".

L’importanza del gruppo è fondamentale, ora dopo l’estate è tempo di ritrovare la forma migliore.

"Coach Caprara sta gestendo al meglio questo rientro. Nei primi giorni è stato importante trovare delle connessioni mentali all’interno della squadra".

Il volley femminile, dopo lo storico oro olimpico dell’Italia di Velasco, è in rampa di lancio.

"Mi vengono i brividi a pensare all’impresa delle ragazze a Parigi. È stata una grande vittoria, la nazionale aveva le carte in regola per vincere e le ragazze sono state le migliori sia a livello di squadra che individuale. Una vittoria simile potrebbe essere ancor più da traino per tutto il movimento. Quest’estate sono stata ospite ai camp della Valtellina Summer League in Valmalenco e a Livigno e ho visto tantissime bambine innamorate della pallavolo. Questo è bellissimo per il futuro di questo meraviglioso sport…".