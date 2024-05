Un altro tassello per la nuova Lube. Gargiulo: "Sono al settimo cielo"

Un rinforzo da 10 e lode? Sicuramente da 110 e lode. Con una conferenza stampa allestita nell’area hospitality dell’Eurosuole Forum, la Lube ieri ha ufficialmente presentato il nuovo centrale Giovanni Maria Gargiulo. Atleta classe 1999, altissimo con i suoi 210 centimetri, è emerso nel corso di questa ultima stagione un po’ come fatto dall’altro acquisto biancorosso Eric Loeppky. Al pari dello schiacciatore canadese, Gargiulo ha destato grande impressione proprio contro Civitanova (oltre a terminare al 13° posto nella classifica dei migliori giocatori a muro, terzo top tra gli italiani). Si è presentato fresco di un contratto triennale e pure della laurea magistrale conseguita proprio giorni fa in Scienze Motorie con il massimo dei voti: 110 e lode.

In conferenza ai cronisti e ai tifosi ha confermato a parole quelle doti di abnegazione e "ignoranza agonistica" che si erano percepite vedendolo all’opera grintosissimo, caratteristiche che tanto piacciono alla proprietà. "Mi sento come un bambino nel paese dei balocchi – ha esordito Gargiulo – la Lube è uno di quei club in cui un atleta vorrebbe approdare. Uno dei miei pregi è che sono un gran lavoratore, non mi pesa affatto passare ore e ore in palestra. Da avversario mi ha sempre colpito il calore dei tifosi della Lube. Peraltro io sono uno di quelli che se gli avversari mi fischiano la prendo come una sfida e divento ancora più carico. La Nazionale? Prima di tutto devo fare il massimo per il club, poi il duro lavoro paga sempre".

Al suo fianco c’erano Giampaolo Medei e Giuseppe Cormio. Il nuovo allenatore ha aggiunto: "Giovanni si sposa appieno con il nostro nuovo progetto tecnico e dico subito che è una scelta che avevo condiviso. Avremo a disposizione un atleta che ha fatto la gavetta, è cresciuto tanto in particolare a muro e può farlo ancora in ogni fondamentale. Inoltre è molto grintoso e questo aspetto per me è importante". Il direttore generale infine ha anticipato la partenza ormai nota di Diamantini: "Avevamo bisogno di centimetri e fisicità, Gargiulo ce li fornisce entrambi. Andrà a sostituire un giocatore importante come Anzani in un reparto che perde anche Diamantini, giocatori che hanno fatto la storia qui a Civitanova. Lo seguivamo da tempo, lo ricordo fin dai tempi della Junior League, in sostanza non l’abbiamo certo scoperto nelle due ottime gare fatte contro di noi nell’ultima regular season. E non è stato semplice riuscire ad acquisirlo, c’è stata una concorrenza battagliera".

Andrea Scoppa