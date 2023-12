Una vittoria "capitale" per la Megabox. Da Roma il ruggito per la zona playoff

La Megabox chiude l’anno con il botto. Le tigri infatti sono andate a vincere a Roma nell’ultima giornata del 2023. Dopo l’esclusione dalle Final Eight di Coppa Italia, le biancoverdi si riscattano firmando una prova gagliarda nella città eterna. Contro la formazione della diesse pesarese Barbara Rossi il team del presidente Ivano Angeli conquista al tie-break dopo una partita interminabile due punti preziosissimi. Un successo che lancia le pesaresi di nuovo nella corsa per i playoff. Infatti ora la squadra di Vallefoglia è settima, dentro la griglia delle formazioni che possono giocarsi lo scudetto. Nella graduatoria davanti alle marchigiane c’è Pinerolo, sesto, a tre lunghezze, e le tigri dovranno fare visita alle piemontesi sabato 20 gennaio. Coach Andrea Pistola commenta così la vittoria delle sue ragazze contro Roma: "Nel primo set abbiamo commesso molti errori e abbiamo rischiato di complicarci la vita da soli, per fortuna che alla fine siamo riusciti a spuntarla. Nel secondo set invece siamo stati più efficaci ed attenti e abbiamo espresso un gioco migliore. Nel terzo e nel quarto set loro sono cresciuti molto, noi siamo calati di intensità e quindi hanno vinto meritatamente. Nel tie-break abbiamo avuto un ottimo approccio sin dall’inizio e li abbiamo messi sotto pressione portando a casa una vittoria importante su un campo difficile nel quale giocare, sia per il valore della squadra che per le dimensioni e le caratteristiche del palazzetto. Sono contento, la squadra ha ribadito di aver bisogno del contributo di tutte le ragazze e anche stavolta è stato così". Felice anche Camilla Mingardi, votata mvp: "E’ stata una partita molto combattuta, l’abbiamo interpretata nel modo giusto nei primi due set, giocando molto bene. Poi abbiamo avuto un calo fisico e mentale, ma ci siamo riprese nel tie-break ritrovando la concentrazione giusta. Roma è una squadra che difende tantissimo e non molla mai, anche nella gara di andata abbiamo finito al tie-break. Ci sono stati scambi molto lunghi, credo che la gente si sia divertita". Ora il campionato di A1 osserva una pausa per le festività. La Megabox Ondulati del Savio tornerà in campo in casa sabato 6 gennaio alle 20.30 contro il Volley Bergamo 1991. Sarà una serata da non perdere, ricca di attività prima e durante la partita (giochi, musica dal vivo e sorprese in occasione della festa della Befana). Vista l’eccezionalità dell’occasione, acquistando un biglietto intero lo spettatore potrà acquistarne un secondo a solo un euro (promozione valida sia al botteghino del PalaMegabox che su Liveticket).

b.t.