Uyba Cup, Busto in finale. Tre a zero al Venelles

La Uyba supera per 3-0 Venelles e vola in finale della Uyba Cup, il primo torneo internazionale di pallavolo città di Busto Arsizio. Incontrerà oggi le romene del Voluntari che, nell’altra semifinale, hanno battuto per 3-2 il Mulhouse Alsace. In casa di Busto Arsizio c’è una moderata soddisfazione per quel che si è visto ieri, il lavoro di Gianni Caprara sta dando i primi frutti. Nel primo set la Uyba ha schiacciato subito sull’acceleratore e, grazie ad una prova di squadra piuttosto attenta, ha superato facilmente le francesi del Venelles col punteggio di 25-13. Nel secondo, complice anche il turnover effettuato da Caprara, desideroso di vedere all’opera un po’ tutte le giocatrici, Venelles si è portata avanti fino al 20-23, poi gli ingressi di Obossa e Frosini hanno consentito alla Uyba di piazzare un secco 5-0 e di vincere 25-23. Tutto facile o quasi nel terzo set. Le farfalle partono subito bene e vincono per 25-18.

Nella prima semifinale, gran battaglia tra le rumene del Voluntari e le francesi di Mulhouse di Valentina Diouf e coach Francois Salvagni. Le transalpine hanno vinto il primo set per 25-23, ma poi hanno dovuto subire la rimonta del Voluntari che ha letteralmente dominato il secondo set col punteggio 25-8 e ha poi messo la freccia aggiudicandosi anche il terzo parziale per 25-16. Mulhouse ha vinto il quarto per 25-22 rimandando tutto al quinto set. Nel tie break la Voluntari gioca meglio e vince per 15-8 volando in finale. Oggi alle 16 finalina di consolazione tra le due squadre francesi, il Mulhouse Alsace e il Venelles, e, a seguire, la finalissima tra la Uyba e il Voluntari.