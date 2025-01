Uyba, ecco Vallefoglia: "All’andata ko pesante. Vendichiamolo in casa"

Le farfalle vogliono superare Vallefoglia e tornare a volare. Reduci da due pesanti ko, in campionato a Bergamo (in campo oggi con Talmassons) e uno nei quarti di Coppa Italia a Novara, le ragazze della Eurotel Uyba Busto Arsizio, settime con 26 punti, ospitano oggi sul taraflex amico della E-Work Arena, a partire dalle 17, la Megabox Vallefoglia, ottava con 21 punti, in un match importantissimo in chiave playoff.

Dovessero infatti vincere, Jennifer Boldini e compagne metterebbero tra loro e le marchigiane parecchi punti e farebbero un bel passo verso la qualificazione alla post season. "Ci è mancata la nostra arena – ha detto la regista bustocca Jennifer Boldini –, vogliamo iniziare al meglio il 2025 davanti al nostro pubblico. Vallefoglia è un avversario tostissimo che sta trovando equilibrio. All’andata subimmo un 3-0 molto pesante che segnò probabilmente il nostro punto più basso prima della rinascita. E quindi vendicare quel ko è un altro stimolo per affrontare la partita nel migliore dei modi".

Fulvio D’Eri