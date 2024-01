Uyba tra fiammate e amnesie. La salvezza resta ancora in bilico

La Uyba tra il rammarico per la vittoria sfumata al tie break contro Pinerolo, dopo essere stata avanti 2-0, e la consapevolezza di essere ad un passo dalla salvezza. È incominciata ieri la "settimana corta" delle farfalle bustocche che sabato alle 20.30 affronteranno la difficile trasferta in casa della Megabox Vallefoglia, squadra che occupa l’ottava posizione a quota 24 punti a più sei sulla Uyba. In casa di Busto, in questi giorni, c’è stata un’attenta analisi da parte di staff e atlete sul perché la squadra, dopo i primi due set perfetti nei quali ha annichilito la sesta della classe, abbia perso il "filo del discorso" facendosi rimontare e poi superare al tie break da una Vallefoglia ferita dopo l’infortunio della ex Ungureanu.

Paradossalmente da quel momento in poi le pinelle hanno alzato il livello mentre le bustocche non sono più riuscite a riproporre le giocate eseguite nei primi due set. E il match è scappato di mano a Lualdi e compagne. Tante, comunque, le indicazioni positive per coach Cichello a partire dalla consueta solida partita della giovane piacentina Martina Bracchi, classe 2002, che, arrivata alla chetichella e senza troppo clamore dopo un’ottima stagione a Lecco in A2, è stata artefice di una prima parte di stagione di altissimo livello. Per lei 25 punti contro Vallefoglia e la solita grinta. Bene anche la prova di Piva, 14 punti, mentre l’americana Fields è per ora ancora un "ufo" così come la Rojas. Benissimo al centro capitan Lualdi e la Sartori (15 punti a testa) così come l’ottima Zannoni nel ruolo di libero e Boldini in cabina di regia. E proprio le parole della Boldini, regista delle farfalle che sta disputando un’ottima stagione, la dicono lunga sulla disamina della sfida contro le ottime piemontesi, squadra rivelazione di questa stagione. "Siamo partite molto bene, ma come spesso ci capita non riusciamo a capitalizzare il grande lavoro svolto – ha detto Jennifer Boldini al termine del match -. Pinerolo ha vinto ma, senza nulla togliere alla loro prestazione, credo che abbiano colto il successo più per demeriti nostri".

La Uyba, col punticino conquistato domenica, è salita a quota 18 punti, a più 5 da Cuneo, penultima e prima delle retrocesse, a più 4 da Casalmaggiore (14) e a più 3 da Bergamo (15 punti). Un vantaggio, quello su Cuneo, importante ma non ancora decisivo anche perché Busto dovrà affrontare le cuneensi in trasferta. La situazione, soprattutto dopo una partenza un po’ così, è ottima ma le farfalle non possono rilassarsi perché la squadra bustocca deve giocare ancora tutti gli scontri diretti (molti fuori casa) contro le squadre che come lei lotteranno fino all’ultimo per la salvezza. In quest’ottica sarebbe importante far punti o un punto domenica a Vallefoglia e poi vincere lo scontro diretto casalingo di domenica 11 contro Casalmaggiore, un vero e proprio primo spareggio salvezza per entrambe le formazioni lombarde. Fulvio D’Eri