Vacanze finite per Chinenyeze. "La Lube sta cambiando pelle. Io punto di riferimento? Mi piace»

"Babar is back". Il centrale francese neo campione olimpico (bis perché aveva già trionfato a Tokyo) si è rivisto ieri all’Eurosuole Forum. Fine delle vacanze dunque, Chinenyeze è tornato ad allenarsi con la Lube. Dopo aver recuperato dall’infortunio che gli ha impedito di alzare al cielo la Vnl e reduce dalla cavalcata trionfale di Parigi con la sua Francia, Chinenyeze si è presentato così: "Le vacanze a New York sono finite ormai da diversi giorni e mi sto rirendendo dal jet lag. L’impatto con la preparazione atletica alla Lube è stato buono, avverto un po’ di fatica, ma sono contento di esserci e mi sento pronto a cominciare. Vedo grande voglia di darsi da fare in un gruppo rinnovato e mi piace molto l’idea di essere uno dei punti di riferimento in una formazione che sta cambiando pelle".

Squadra che proprio questo pomeriggio disputerà il primo test della pre-season, ricevendo alle 17 la Yuasa Battery Grottazzolina, formazione neopromossa in SuperLega. Sarà la prima di tre amichevoli-derby con gli uomini allenati dal confermato coach Massimiliano Ortenzi: il secondo appuntamento è in programma venerdì 6 settembre in trasferta, mentre il terzo atto sarà consumato mercoledì 11 settembre a Civitanova. I biancorossi scenderanno in campo senza Adis Lagumdzija, ancora impegnato con la nazionale turca nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei, difficilmente avrà spazio Chinenyeze appena arrivato e coach Giampaolo Medei non rischierà Alex Nikolov, ancora a caccia del pieno recupero dopo l’operazione. Opposto titolare, pertanto, dovrebbe essere Petar Dirlic. I tifosi (l’ingresso al palazzetto è libero e sarà sempre gratuito per le amichevoli casalinghe) potranno invece vedere all’opera tutti gli altri volti nuovi a partire da Eric Loeppky, probabilmente il più atteso.

In casa "Grotta" non prenderanno parte al test Dusan Petkovic, in Serbia per un permesso e l’indisponibile Riccardo Vecchi. Nel roster della Yuasa figurano tre ex biancorossi, ovvero il libero Andrea Marchisio, i palleggiatori Tsimafei Zhukouski e Manuele Marchiani. Sulla panchina della Lube, in veste di secondo allenatore, quel Romano Giannini che nel biennio 2002/03 e 2003/04 ha ricoperto l’incarico di assistant coach di Grottazzolina in A2, per poi diventare head coach del team in corso d’opera nella seconda delle due stagioni di contratto.

Andrea Scoppa