Vallefoglia blocca la rimonta e fa festa a Roma

SMI VOLLEY

1

MEGABOX VALLEFOGLIA

3

SMI VOLLEY: Provaroni 3, Salas, Ciarrocchi 5, Rotar 11, Rucli, Adelusi 3, Cicola, Schölzel 7, Melli, Zannoni, Mirkovic 5, Orvošová 19, Muzi, Costantini 1. All. Cuccarini.

MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 17, Degradi, Feduzzi, Michieletto, Giovannini 9, De Bortoli, Candi 16, Torcolacci, Perovic 5, Storck, Kobzar, Weitzel 11, Lee 19. All. Pistola. Arbitri: Gianluca Cappello, Denis Serafin

Note - Parziali: 20-25, 25-22, 23-25, 14-25 Durata set: 27’, 30’, 29’, 25’. Tot: 2 ore 2 minuti Spettatori: 1100 Mvp: Simone Lee (Megabox).

Preziosissima vittoria della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che passa a Roma in quattro set rintuzzando la rimonta delle generose locali, che nel terzo set parevano avere l’inerzia in mano. I tre punti riportano le tigri a ridosso delle big, riagganciando Bergamo e superando Chieri. La Megabox ha alternato set eccellenti a passaggi a vuoto che le sono costati il secondo set e parevano poter pregiudicare il terzo: ma nel momento più difficile, la capitana Sonia Candi ha suonato la carica e le biancoverdi hanno strappato il set a un’avversaria che pareva lanciatissima. Nell’ultimo parziale, le padrone di casa sono crollate, schiantate dalla fatica e dalla delusione per il set precedente sfuggito in volata.

Nel primo set la Megabox scappa via subito: il muro di Lee su Orvosova sigla il primo break (5-3), da lì in poi Roma non rimette più il naso avanti: una palla out di Rotar firma il -5, un attacco di Mirkovic riporta a -2 le padrone di casa ma la Megabox strappa di nuovo (19-12 con Lee). Ciarrocchi riporta a tre lunghezze la Smi (17-20), ma Bici e Lee riprendono in mano la partita: 20-25). Il secondo set si apre con un 2-0 Megabox, ma le tigri accusano un passaggio a vuoto (5-0) che fa scappare le avversarie sul +3. Lee firma il controsorpasso (12-11), e un nuovo break delle padrone di casa (altro 5-0) porta la Smi avanti 16-12. Pistola cambia Perovic con Kobzar e poi anche Giovannini con Michieletto e Bici con Storck, ma Roma pareggia: 25-22. Il parziale decisivo è il terzo: stavolta la Smi parte subito gasatissima, strappa il 5-2 su un’invasione di Bici e poi il + 4 (11-7) con un muro di Schoeltzel su Lee. Due muri in fila di Candi (8 punti nel solo terzo set) rallentano la corsa delle Wolves (13-12), ma un errore in ricezione di Lee pare chiudere i giochi (20-17). Nel momento più difficile, le tigri rialzano la testa: due errori di Mirkovic (servizio) e Rotar (attacco out) e un attacco di Candi pareggiano i giochi, un errore in ricezione della pur impeccabile Zannoni fa addirittura passare in vantaggio la Megabox. Chiude Candi al secondo set-point (25-23). Nel quarto set le padrone di casa cedono di schianto. C’è solo la Megabox in campo.

b.t.