Valsa, un inizio da incubo pregiudica il match : "Ora la gara di Verona diventa decisiva"

C’è un bicchiere mezzo pieno da guardare, quello che riguarda Boninfante, che però se ne andrà a fine stagione, Brehme, se ne andrà anche lui, e un carattere messo in campo a partire dal secondo set che ha sorpreso anche Piacenza. Dall’altra parte la seconda prova senza punti in tre partite che costa a Modena il ruolo di provvisorio fanalino di coda del gironcino che qualifica alla Challenge Cup, stanti le vittorie nette di Verona a Civitanova e quella casalinga di Cisterna su Padova.

Una classifica cortissima, con tre squadre a tre punti davanti a Modena che ne ha due, ma gioco forza i gialloblù dovranno uscire da Verona con dei punti se vorranno giocarsi qualche chance in più di semifinale nel match di chiusura, quello di mercoledì 17 aprile contro Padova che sarà anche la passerella finale di Bruno al PalaPanini. Una Modena partita malissimo ha dovuto rinunciare in corsa a Rinaldi (risentimento al polpaccio sinistro) per poi cambiare per scelta tecnica anche Bruno e Sanguinetti, trovando le risposte più convincenti dai subentrati: un Boninfante che ha giocato con personalità, un ottimo Brehme in attacco, un Roberto Pinali che ha retto il campo in maniera più che dignitosa. I gialloblù si sono così risollevati nel secondo set, hanno perso male il terzo ma con più guizzi che nel primo, hanno lottato punto a punto nel quarto sprecando due rigiocate decisive nel finale con Sapozhkov e Davyskiba e lasciando il passo a Romanò, migliore in campo.

LA PARTITA. Piacenza parte con la formazione migliore, ovvero con Leal e Lucarelli entrambi al loro posto, mentre Giuliani rilancia Stankovic in sestetto. I padroni di casa partono 3-0 e poi vanno 8-4 col muro di Simon su Davyskiba. La Gas Sales dilaga tra muri ed ace (14-7 e 17-9), il resto lo fanno gli errori di Modena. Rinaldi esce sul 21-13 per un problema al polpaccio sinistro, entra Roberto Pinali, non Juantorena. Chiude Romanò 25-15. Giuliani riparte da Boninfante in regia, Brehme al posto di Sanguinetti e Pinali al posto di Rinaldi ed è subito un’altra squadra nel secondo, un altro approccio. Proprio Pinali sigla l’1-4 dopo un ace di Sapozhkov. Davyskiba confeziona il 5-8 in un set nel quale Modena è molto più cattiva e ordinata rispetto al primo. Pinali fa 6-10 e poi 9-13, Boninfante segna l’ace del 14-18 prima che a chiudere sia Brehme sul 20-25. Anastasi toglie lo spentissimo Leal nel terzo per far posto a Recine ed è subito 6-2 Piacenza che allunga ancora 12-6 con l’ace di Simon e poi 18-9 con Lucarelli e Recine. Chiusura 25-16 con l’errore di Davyskiba. Nel quarto è subito 4-1 Piacenza, Modena pareggia a quota 5, la Gas Sales torna avanti. Modena però pareggia con convinzione e sorpassa con uno scatenato Sapozhkov sul 15-16. Ancora 20-20, poi Sapozhkov spreca una rigiocata e fa così anche Davyskiba per il 24-23 che diventa 25-23 con l’ace di Romanò.

BRUNO SU TRC. Questa sera alle 23 su Trc andrà in onda una puntata speciale di ‘Barba e Capelli’ con ospite il capitano di Modena Volley Bruno Rezende.

Alessandro Trebbi