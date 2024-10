Vento in poppa Allianz. Schnitzer: "Avanti così"

Ripartire dai tre punti del derby e da quanto di buono espresso nell’ultimo turno di campionato dovrebbe essere il mantra dell’Allianz Powervolley Milano. I lombardi, oggi alle 16, sfidano la Rana Verona, squadra tra le più in forma di questo inizio stagione. I ragazzi di Piazza (che ritroveranno l’ex Vitelli) stanno ancora cercando la giusta alchimia. Proprio per questo non ci dovrebbero essere cambi di formazione, anche se l’allenatore avrà a disposizione per la prima volta lo schiacciatore Otsuka. "ll derby di Monza di domenica scorsa è stato esaltante – spiega il centrale canadese Jordan Schnitzer (nella foto) che ancora sta faticando – Davvero una grande emozione uscire dal campo con una vittoria e sentire il sostegno dei tifosi. Ora un altro avversario molto difficile come Rana Verona. Dobbiamo rimanere molto concentrati per guadagnare altri tre punti e difendere la nostra casa che è l’Allianz Cloud". Milano dovrà tenere a bada Keita, autore di 27 punti domenica scorsa e stare attenta alla fisicità del club guidato da Stoytchev. I veneti, attualmente, hanno otto punti in classifica, contro i sei dei meneghini e ricoprono il quarto posto: è il miglior piazzamento nelle ultime otto stagioni. L’Allianz ha invece lasciato per strada i tre punti del debutto stagionale con Taranto e ha qualche rammarico per il match contro l’Itas Trentino.