Vero Volley a Padova con Zaytsev ancora titolare. Eccheli: "Diamo continuità al nostro gioco"

Mint Vero Volley Monza a caccia del bis. La squadra brianzola, reduce dalla vittoria al tie-break con Taranto, fa visita alla Sonepar Padova con l’obiettivo di centrare un’altra vittoria, possibilmente da tre punti (mai raccolti finora in Superlega). Ivan Zaytsev dovrebbe essere confermato titolare da coach Massimo Eccheli, tornato al successo dopo quattro sconfitte consecutive: "Dobbiamo cercare di dare continuità al nostro gioco. Sarà un’altra partita estremamente delicata, cercheremo quindi di affrontarla con tutte le energie e mezzi attualmente a nostra disposizione". I veneti, che in questa prima parte di Regular Season sono stati capaci di insidiare formazioni del calibro di Perugia e Piacenza, sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro Cisterna ed attualmente fermi al settimo posto in classifica (+3 punti dai monzesi). Un successo permetterebbe quindi a Monza di agganciare i rivali di giornata nella corsa all’ottavo posto e quindi alla Coppa Italia. A.G.