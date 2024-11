Vero Volley, che scivolone. Monza travolta a Padova

Brutta sconfitta esterna per la Mint Vero Volley Monza che non riesce a confermarsi dopo il primo successo casalingo stagionale, centrato la scorsa settimana al tie-break con la Gioiella Prisma Taranto. In casa della Sonepar Padova è arrivato un pesante 3-0 per i brianzoli che vedono ora ridotte al lumicino le speranze di qualificazione per la Coppa Italia. La finale dello scorso anno sembra un lontanissimo ricordo per una squadra che al di là degli infortuni sta soffrendo in ogni fondamentale. A preoccupare però è anche e soprattutto l’atteggiamento in campo dei ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli che le ha provate tutte per riaprire una partita che non era neanche iniziata male. Nel primo set, trascinati da Arthur Szwarc (unico a salvarsi alla fine con 19 punti), gli ospiti hanno condotto a lungo le operazioni, limitando al minimo gli errori in attacco e in battuta. I veneti però sono sempre rimasti in scia e alla fine hanno strappato l’1-0 grazie proprio a un errore offensivo di Luka Marttila (nella foto a muro con Beretta), puntuale fino al set point sparato fuori.

Nel secondo parziale Monza è calata mentre Padova ha preso il largo sfruttando la buona serata dell’ex Marko Sedlacek oltre che di Luca Porro. Bene anche Veljko Masulovic che ha impreziosito una partita da 15 punti con 4 servizi vincenti. Sotto anche di cinque lunghezze, Eccheli ha buttato nella mischia Taylor Averill ed Erik Rohrs, senza però riuscire a ribaltare le sorti dell’incontro. Anche Ivan Zaytsev, dopo la prima prestazione in doppia cifra dal suo arrivo a Monza, è stato poco sollecitato da Cachopa e si è visto solo con tre punti consecutivi di cui uno a muro che hanno solo dato l’illusione di una possibile rimonta. Avanti 2-0, Padova non ha avuto problemi nel chiudere i conti, volando così a +6 in classifica proprio sulla formazione del Consorzio che deve iniziare a guardarsi le spalle. Nelle prossime tre giornate il calendario proporrà tre sfide durissime contro Rana Verona, Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia. Prima di pensare a questo trittico terribile in Superlega, giovedì è in programma però lo storico esordio in Champions League. All’Opiquad Arena di Monza arriverà l’Olympiacos di Aleksandar Atanasijevic e Dragan Travica. La speranza è che l’aria europea faccia bene a una formazione che sta soffrendo da tutti i punti di vista ma che ha le armi per riprendersi.

SONEPAR PADOVA-MINT VERO MONZA 3-0 (25-23, 25-25, 25-21)