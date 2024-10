Vero Volley dominante. Esordio da urlo in casa aspettando la Egonu. Roma travolta in tre set

Numia Vero Volley Milano dominante anche senza Paola Egonu. Nel giorno in cui l’opposto della Nazionale è stato dimesso, in seguito al trattamento endoscopico chirurgico alle fosse nasali (resterà fuori ancora per un mese), la squadra del Consorzio ha regolato con un secco 3-0 la Smi Roma Volley. Davanti ai quasi 5.000 spettatori dell’Allianz Cloud, le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini hanno festeggiato il loro esordio casalingo stagionale con una prestazione impeccabile, sia in ricezione che in attacco, dove Alessia Orro ha fatto felici le sue centrali (Anna Danesi e Laura Heyrman entrambe in doppia cifra) senza dimenticarsi delle schiacciatrici Nika Daalderop e Myriam Sylla. Menzione d’onore nuovamente per Helena Cazaute costretta agli straordinari nelle vesti di opposto mascherato che riceve oltre a schiacciare da fuori banda. Milano ha trovato una bella quadra, in attesa che torni Egonu. Calendario alla mano, il big match del 22 novembre con le regine d’Italia e d’Europa della Prosecco Doc Imoco Conegliano non sembra a rischio. Anzi, il rientro potrebbe avvenire il 10 per il derby contro l’Uyba Busto Arsizio. Mercoledì all’Opiquad Arena di Monza arriverà la sempre temibile Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, mentre domenica all’Allianz Cloud andrà in scena il primo big match l’Igor Gorgonzola Novara.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-SMI ROMA VOLLEY 3-0

(25-19, 25-18, 25-15)