Vero Volley, ecco Cuneo. Tornano tutte le “big“. Ora è vietato sbagliare

Domani sera torna in campo la Numia Vero Volley Milano. La squadra del Consorzio, reduce dalla sconfitta in casa dell’Igor Gorgonzola che l’ha fatta scivolare al quarto posto della classifica, sfiderà alle 19.30 al Palalido l’Honda Olivero Cuneo. Sfida tutt’altro che proibitiva, ma troppo spesso nel girone d’andata sono stati persi set e punti per strada. Chi ha riposato mercoledì in Champions, ovvero Alessia Orro, Anna Danesi e Satomi Fukudome (oltre a Myriam Sylla, nel giorno del suo compleanno), sarà chiamata a dare tutto per chiudere la pratica in tre set, risparmiando energie preziose in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, che prevede una trasferta in casa del Bisonte Firenze, e dell’anticipo della sesta giornata, in programma sabato 18 gennaio sempre al Palalido contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Si tratta di un trittico in cui portare a casa nove punti pesanti in ottica playoff. Andrea Gussoni