Vero Volley grandi firme . A Milano arriva Zaytsev

VOLLEY

E’ un Consorzio Vero Volley piglia tutto quello che sta vivendo giorni da prima pagina sia con la squadra femminile che con la maschile. Di ritorno dalla prestigiosa tournée in Corea del Sud, con la squadra ridotta all’osso dagli infortuni, il presidente Alessandra Marzari ha deciso di risolvere il problema rimettendo mano al portafoglio per realizzare un suo vecchio sogno, quello di portare Ivan Zaytsev in Brianza. Lo Zar sembrava ormai destinato a dedicarsi a tempo pieno al beach volley ma ha trovato quello che è stato definito un "accordo libero": resta da decidere se resterà fino alla fine della stagione agonistica o se saluterà tutti quando Osmany Juantorena sarà pienamente recuperato dopo l’operazione di quest’estate che ancora gli impedisce di mettersi a disposizione della sua nuova squadra.

I due veterani che hanno vinto insieme tra le altre cose uno scudetto con la Cucine Lube Civitanova e una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 hanno aumentato l’appeal di una squadra capace l’anno scorso di arrivare fino alla finale scudetto ma che dopo aver centrato la qualificazione alla Champions League aveva bisogno di tornare in prima pagina. Un problema che non ha mai avuto la formazione femminile da quando è arrivata Paola Egonu. Ieri nella prestigiosa Sala delle Colonne della sede di Banco BPM a Milano sono state svelate le nuove maglie oltre al nuovo sponsor: i tifosi dovranno abituarsi a chiamarsi Numia Vero Volley Milano. "Anche in questa stagione abbiamo costruito una squadra basata sui valori, perché lo sport è un fatto prima di tutto culturale - ha spiegato la numero uno del club - : sarà una squadra che vincerà senza arroganza e se perderà lo farà sempre lottando con determinazione, tenendo alti i più grandi principi che lo sport può insegnare".

L’altra grande novità è rappresentata dal coach: Stefano Lavari ha preso il posto di Marco Gaspari. "Io e il mio staff siamo qui per portare motivazione, impegno e le nostre competenze alla società. Il nostro compito è mettere sul campo tutta la qualità disponibile e cercare di competere ai massimi livelli ogni partita. Il valore del campionato italiano è davvero alto, ci sono molte squadre attrezzate per vincere e tutte le settimane dovremo garantire un livello agonistico adeguato a raggiungere i nostri obiettivi".

Al centro è tornata anche Anna Danesi, una delle quattro medaglie d’oro olimpiche. "Mi sembraquasi di non essere mai andata via: con Vero Volley ho firmato per la prima volta nel 2019, ora torno più grande, ma con la stessa voglia di migliorare. È un ritorno a casa, trovo gli stessi valori e un ambiente dove poter lavorare al meglio".