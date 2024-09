Vero Volley, obiettivo scudetto. Quattro olimpioniche per il titolo: "Squadra umile e di grandi valori»

Parte oggi da Courmayeur la scalata (ed è il caso di dirlo, anche vista la location, a due passi dal Monte Bianco) della Numia Vero Volley Milano. Dopo tre finali perse nella scorsa stagione, tutte contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano campione di tutto, senza dimenticare le sconfitte subite sempre all’ultimo atto nelle precedenti stagioni, ad un passo dallo scudetto, quest’anno Paola Egonu e compagne sono chiamate a vincere, senza se e senza ma. Saranno ben cinque, dalla Supercoppa in programma a Roma il 28 settembre fino alla Champions League passando per la prima volta dal Mondiale per club poco prima di Natale, le competizioni a cui prenderà parte la squadra femminile del Consorzio che in questi anni è sempre migliorata, passo dopo passo, ed è stata costruita per compiere l’ultimo, quello più difficile e importante. Coach Stefano Lavarini, chiamato al posto di Marco Gaspari, potrà contare su quattro medaglie d’oro olimpiche, ossia Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla e Anna Danesi. Anche Conegliano si è rinforzata con l’arrivo di Gabi e Zhu Ting, ma tutti all’interno del Consorzio hanno voglia di detronizzare le pantere, a partire dalla presidente Alessandra Marzari: "Anche in questa stagione abbiamo costruito una squadra basata sui valori. Lo sport è un fatto prima di tutto culturale: sarà una squadra che vincerà senza arroganza e se perderà lo farà sempre lottando con determinazione, tenendo alti i più grandi principi che lo sport può insegnare".

Oggi pomeriggio, in attesa delle competizioni ufficiali, andrà in scena un gustoso antipasto valdostano con le quattro migliori squadre del nostro campionato che si sfideranno in un quadrangolare di altissimo livello. Milano alle 17.30 se la vedrà con la Savino del Bene Scandicci (capace lo scorso anno di eliminarla dai playoff scudetto) con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale per il primo e secondo posto, in programma domani alle ore 20.30. La perdente tornerà in campo per il terzo e quarto posto. La Prosecco Doc Imoco Conegliano se la vedrà invece con l’Igor Gorgonzola Novara.