Vero Volley senza Egonu. Lavarini conferma Cazaute

Esordio stagionale casalingo per la Numia Vero Volley Milano che stasera alle 20:30 all’Allianz Cloud se la vedrà con la Smi Roma Volley nell’anticipo della seconda giornata di andata della Regular Season 2024-25. Reduce dalla vittoriosa trasferta sul campo della Wash4Green Pinerolo, la squadra del Consorzio dovrà ancora fare a meno di Paola Egonu che, dopo l’operazione al naso, ne avrà ancora per almeno un mese. In posto 2 dovrebbe toccare ancora a Helena Cazaute, impegnata anche in ricezione per il piano B studiato da un coach Stefano Lavarini pronto a salutare per la prima volta i suoi nuovi tifosi: "Non vediamo l’ora di poter sentire il calore del nostro pubblico per la prima gara in casa della stagione. Affronteremo una squadra che nella passata stagione ha saputo sorprendere e che quest’anno ha già conquistato con merito l’accesso ad una coppa europea. Questa settimana abbiamo puntato l’attenzione su alcuni aspetti del nostro gioco da migliorare, come ci ha suggerito la gara di Pinerolo. Sarà comunque molto importante il carattere che ci ha permesso di cogliere un importante successo all’esordio".

Capitolo Champions League: la Numia Vero Volley Milano, da vice-campione d’Europa dopo la sconfitta con Conegliano nella finale disputata ad Antalya nel maggio scorso, nella Pool C se la vedrà con VakifBank Istanbul, Calcit Kamnik e FC Porto.