Vero Volley, sos Eccheli: "Contro Taranto è sfida da penultima spiaggia"

Vietato sbagliare oggi alle 17 per la Mint Vero Volley Monza, chiamata a sbloccarsi in casa contro la Gioiella Prisma Taranto. I brianzoli, reduci da quattro sconfitte (da zero punti) consecutive, devono vincere per tornare in corsa per la Coppa Italia e migliorare una classifica che si fa preoccupante. Coach Massimo Eccheli (nella foto) ha provato a predicare calma: "Sarà sicuramente una partita molto delicata, da penultima spiaggia per noi. Stiamo dando il massimo, il nostro unico obiettivo è migliorare l’attuale situazione". Contro gli ex Filippo Lanza e Jan Zimmermann potrebbe toccare a Ivan Zaytsev il posto da titolare, dopo l’opaca prestazione di Osmany Juantorena a Modena. A.G.