Verso il big match. I tifosi biancorossi prenotano il posto per Perugia

Perugia è sempre Perugia e nonostante la brutta figura di Champions in Romania i tifosi biancorossi si stanno organizzando per raggiungere in buon numero il PalaBarton. Domenica alle 18 si giocherà la terza di ritorno di SuperLega e la Lube dovrà vedersela con la Sir nella sua tana. Durante la gara con Padova sono già arrivate diverse prenotazioni, altri posti sono pronti per andare tutti insieme in corriera (info 340 8609198 Pino Cozzi, dalle 15.30 alle 19). I pullman partiranno domenica alle 14 dall’Eurosuole Forum o si potrà salire a Piediripa mezzora dopo, al parcheggio del bar Torquati. Qualche appassionato partirà alla volta di Bologna per assistere dal vivo alla Final Four di Coppa Italia del 27 e 28 gennaio, purtroppo per la terza volita di fila senza la Lube. Ora è possibile acquistare tagliandi validi per l’accesso ad uno dei due giorni di gara, oltre che l’abbonamento completo.

an. sc.